Ide Schelling sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van het Baskenland

Ide Schelling heeft de tweede etappe in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De Nederlander van BORA-hansgrohe wist na een lastige etappe naar de zege te sprinten. Schelling hield in een technische finale Matteo Sobrero en David Gaudu knap achter zich, en mag zich tevens de nieuwe leider noemen in de Baskische wielerronde.

Op de tweede dag van de Ronde van het Baskenland moesten de klassementsrenners meteen bij de les zijn in een lastige rit van 193,8 kilometer van Viana richting Leitza. Onderweg lagen vijf gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de Arkiskil-klim (11 km aan 3,2%) de laatste was in volle finale. De top van deze klim lag op slechts vijf kilometer van de streep en kon als springplank dienen voor de betere klimmers in het peloton. Ondanks de vele hoogtemeters onderweg, was een sprint met een wat grotere groep zeker geen onrealistisch scenario.

Zes renners op avontuur

De vlucht van de dag bestond dit keer uit zes renners. Javier Romo (Astana Qazaqstan), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Carlos García Pierna (Equipo Kern Pharma), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Alan Jousseaume (TotalEnergies) en Jesús Ezquerra (Burgos-BH) sloegen al snel de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed zeven minuten. Een mooie bonus, maar het bleek niet genoeg om voor een verrassing te zorgen. Voor Barrenetxea en Juaristi was het overigens niet de eerste keer in de vroege vlucht: de twee Spanjaarden waren maandag ook al in de aanval.

Barrenetxea wilde met name zijn sterke positie in het bergklassement nog verder verstevigen, kwam op meerdere beklimmingen als eerste boven en wist zo nog wat verder uit te lopen op zijn naaste belagers in dit nevenklassement. Intussen zagen we een opvallend beeld in het peloton. Ethan Hayter, de winnaar van de openingsrit en leider in de koers, besloot zich vandaag al in een vroeg stadium op te offeren voor zijn ploeggenoten. De Brit nam heel wat kopwerk voor zijn rekening en wist zo het peloton nog wat dichter bij de koplopers te brengen. Met nog zeventig kilometer voor de boeg, was het verschil nog maar drie minuten.

Landa trekt al vroeg ten aanval

De renners konden hun borst natmaken, want op pakweg 70 kilometer van de meet begon een lastige finale met drie beklimmingen in een tijdsbestek van 25 kilometer. Op de flanken van de beklimming naar Uitzi (5,6 km aan 4,2%), Arkisil van de andere kant (4,5 km aan 5,1%) en de steile Saldias (2,3 km aan 9,2%) kon het kaf eventueel van het koren worden gescheiden. Het was wachten op vuurwerk, en vuurwerk kregen we op de beklimming naar Saldias. Een eerste versnelling van Richard Carapaz bleek niet meer dan een losse flodder, maar een aanval van Mikel Landa had veel meer om het lijf.

De sierlijke klimmer van Bahrain Victorious gaf voor de start al aan dat hij zich wilde tonen voor zijn thuispubliek en hield dus woord. Landa wist de geloste koplopers één voor één bij te halen en achter te laten en maakte in de afdaling de aansluiting met de laatste overlevers van de vroege vlucht, Romo en Jousseaume. Het inmiddels flink uitgedunde peloton volgde met nog veertig kilometer te gaan op een veertigtal seconden van de kop van de koers. Landa hield aan zijn onderneming wel enkele bonificatieseconden over, maar veel meer leek er niet in het vat te zitten voor de renner van Bahrain Victorious.

Poging Landa strandt in schoonheid

De voorsprong van de groep-Landa smolt in aanloop naar de Arkiskil (11 km aan 3,2%) – de laatste klim van de dag – namelijk als sneeuw voor de zon. De thuisfavoriet zag niet veel later het heilloze van zijn missie in en liet zich weer inrekenen door de grote groep. Voor Lilian Calmejane was dit het moment om weg te springen uit het peloton en de Fransman van Intermarché-Circus-Wanty kreeg al snel het gezelschap van de relatief onbekende Spanjaard Abel Balderstone van Caja Rural-Seguros RGA. Deze twee renners reden een vijftiental seconden weg, maar dit was uiteraard niet genoeg om ook weg te blijven tot de finish.

Enkele kilometers voor de top kregen Calmejane en Balderstone het gezelschap van een derde renner: David De la Cruz. De klimmer van Astana Qazaqstan ging al snel alleen verder, maar het peloton zat De la Cruz op de hielen. De Spanjaard werd nog voor de top weer ingerekend en dus trokken we met een grote groep naar de laatste kilometer. Dat deden we wel zonder Daniel Felipe Martínez. De Colombiaanse titelverdediger van INEOS Grenadiers kreeg net voor de top af te rekenen met mechanische malheur. Intussen probeerde Alex Aranburu weg te rijden in de afdaling.

Sterke Schelling triomfeert na technische finale

De thuisfavoriet van Movistar sloeg een klein gaatje, maar het bleek niet de winnende move. We gingen zo sprinten met een uitgedunde groep. In de smalle, bochtige en verraderlijke finale schoot Ide Schelling op het juiste moment naar voren. De Nederlander van BORA-hansgrohe dook zo als eerste de laatste honderden meters in en wist met een sterke sprint Matteo Sobrero en Alex Aranburu te kloppen.

Voor de 25-jarige Schelling is het pas zijn tweede zege uit zijn profcarrière en zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. De Nederlander mag zich tevens de nieuwe leider noemen in de Ronde van het Baskenland.