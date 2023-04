David Gaudu (3e) haalt uit: “Finale in Baskenland was levensgevaarlijk”

Ide Schelling snelde in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland naar de zege, maar na afloop ging het vooral over de gevaarlijke finale. Ook David Gaudu, de nummer drie in de daguitslag, was niet te spreken over de slotkilometers.

De laatste kilometers van de tweede etappe verliepen in dalende lijn, over smalle en bochtige wegen, en dit leidde tot enkele valpartijen. “Het was een zeer gevaarlijke finale. Het was meer dan over het randje, het was levensgevaarlijk”, was Gaudu na de finish zeer kritisch voor de camera van Eurosport.

“Ik moest echter wel vooraan zitten, aangezien ik geen tijd wilde verliezen. Ik zat goed gepositioneerd en ging als derde renner de laatste bocht in. Nadien kon je eigenlijk niet meer passeren, waardoor ik als derde over de streep kwam. Dat was het hoogst haalbare vandaag.”

In het klassement doet Gaudu echter wel goede zaken, met dank aan enkele bonificatieseconden, waardoor de Fransman van Groupama-FDJ nu derde staat in het voorlopige klassement. “Ik ben uiteraard zeer tevreden dat ik een voorsprong neem op mijn concurrenten voor het klassement.”

