Schelling zeer blij met zege, maar is ook kritisch: “Finale was veel te gevaarlijk”

Ide Schelling was na afloop van de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland uiteraard dolblij met zijn overwinning, maar was tegelijkertijd ook zeer kritisch op de UCI. “Het is vreemd dat ze deze finale hebben goedgekeurd, het was echt veel te gevaarlijk.”

De laatste kilometers van de tweede etappe verliepen in dalende lijn en dit leidde tot enkele hachelijke situaties. “Dit was echt veel te gevaarlijk. In de slotkilometers waren er heel wat valpartijen. De laatste kilometer was nog wel oké, maar daarvoor was het echt vragen om problemen. De meeste ploegen hadden echter geen sprint verwacht, maar dat zag ik al lang aankomen.”

“De laatste klim was namelijk erg eenvoudig. Gelukkig zat ik in de finale net voor de valpartijen. Ik zat goed geplaatst en ik kon goed de ruimte vinden. Met nog een kilometer te gaan liep het weer wat meer omhoog en kon ik naar voren rijden. Met nog 500 meter te gaan begon ik aan mijn sprint.”

Lees ook: Ide Schelling sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van het Baskenland

Dit bleek de winnende tactiek, want Schelling wist in de laatste honderden meters Matteo Sobrero en David Gaudu knap achter zich te houden. Voor de 25-jarige Hagenees is het pas zijn tweede zege uit zijn profcarrière en zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. “Ik ben echt heel erg blij met mijn eerste zege op WorldTour-niveau!”