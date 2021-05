Slag om Norg ook in 2021 afgelast

De wielerwedstrijd Slag om Norg gaat ook in 2021 niet door. De organisatie heeft in overleg met de gemeente Noordenveld besloten de editie van dit jaar af te gelasten, omdat men – gezien de nog geldende coronamaatregelen – geen controle heeft over de toestroom van publiek.

Slag om Norg zou verreden worden op zondag 11 juli. Vorig jaar werd de Nederlandse gravelklassieker door Drenthe, een UCI 1.1-wedstrijd op de internationale wielerkalender, ook al afgelast vanwege de coronacrisis.

“De Slag is een toeschouwersevenement”, laat de organisatie weten in een persbericht. “De gemeente maakt zich zorgen over de te verwachten hoeveelheid publiek dat zich over het parkoers verspreidt. Omdat de wedstrijd niet op een afgesloten parkoers verreden wordt, kan de organisatie niet handhaven of een sturende rol aannemen richting publiek en volgers.”

Onder meer Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Bingoal Pauwels Sauces WB en de Nederlandse continentale ploegen zouden op 11 juli aan de start staan van de koers over onverharde wegen door Drenthe. Coen Vermeltfoort (2019) is nog altijd de laatste winnaar van Slag om Norg. Ook Jan-Willem van Schip (2018), Gianni Vermeersch (2017) en Fabio Jakobsen (2016) staan op de erelijst.