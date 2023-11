donderdag 30 november 2023 om 09:13

Slaat Tom Pidcock de Vlaamse klassiekers over? “Dat is wel de bedoeling”

Tom Pidcock zal deze winter eerst nog tien veldritten afwerken, maar de Brit is natuurlijk ook al volop bezig met het nieuwe wegseizoen. De alleskunner stond dit jaar nog aan de start van enkele Vlaamse voorjaarsklassiekers, maar Pidcock lijkt in 2024 voor een andere aanpak te kiezen.

Dat laat Kurt Bogaerts, sportdirecteur bij INEOS Grenadiers en de persoonlijke trainer van Pidcock, weten in Het Nieuwsblad. “Dat is de bedoeling”, reageert Bogaerts op de vraag of het klopt dat we Pidcock in 2024 niet aan het werk zullen zien in de Vlaamse voorjaarskoersen. “Ook al staat ook dat nog niet voor de volle honderd procent vast. Ik denk dat we met Tom in de richting van de Ardennenklassiekers gaan.”

“Als je in alle Vlaamse koersen meedoet, ben je beperkt qua ronden die je kunt betwisten. Wil je méér doen dan een rittenkoers à la de Volta ao Algarve om in te rijden en bijvoorbeeld Parijs-Nice betwisten, dan moet je al beginnen knippen in je programma”, legt Bogaerts de vinger op de zere plek.

Geen combinatie

Afgelopen seizoen besloot Pidcock de kassei- en heuvelklassiekers wel nog te combineren. In de Vlaamse voorjaarskoersen kwam hij – behoudens een vijfde plaats in Omloop Het Nieuwsblad – niet echt in het stuk voor. In de Amstel Gold en Luik-Bastenaken-Luik wist hij zich met een derde en tweede plek wel nadrukkelijk in de kijker te rijden.