Skjelmose bedankt Pedersen en andere ploegmaats: “Ze hebben als gekken gereden”

Mattias Skjelmose sloeg in de vierde etappe van de Ster van Bessèges een dubbelslag. Hij won de rit én nam de leiderstrui over van Arnaud De Lie. “Het was een behoorlijk speciale dag”, zegt de Deen op de site van Trek-Segafredo.

“Het ging vol gas vanaf de start”, aldus de 22-jarige renner, die in de eerste waaier belandde. Daar had hij echter wel wat hulp bij nodig. “Mads (ploeggenoot Mads Pedersen, red.) zei tegen me: ‘Rustig maar, blijf bij mij.’ We zaten wat te ver, maar hij nam me mee naar de linkerkant van de weg en reed me zo naar de eerste groep. Vervolgens hebben Mads, Jacopo (Mosca, red.) en Toms (Skujins, red.) als gekken gereden de hele dag. Ik hoefde niets te doen.”

Op de slotklim, Le Mont Bouquet, moest Skjelmose echter wel aan de bak. Hij reageerde op een aanval van Neilson Powless. “Eigenlijk hoopte ik dat andere renners Powless zouden volgen. Omdat ze dat niet deden, werd het gat te groot om het zomaar te dichten. Ik moest dus wachten tot een steil stuk, zodat ik niet iedereen mee zou nemen. Op dit steile gedeelte reed ik in mijn eigen ritme naar Powless toe.”

Het kwam vervolgens op een sprint-a-deux aan. Daarin snelde Skjelmose naar de ritzege. Ook veroverde hij – met nog één rit te gaan – dus de leiding in het algemeen klassement. “Ik denk dat ik er heel goed voor sta. Na vandaag ben ik heel gemotiveerd. Ik wil de klus gewoon klaren, zodat ik de jongens terug kan betalen voor al hun werk.”

