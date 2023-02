Skjelmose wint spectaculaire bergrit Ster van Bessèges, De Lie verweert zich dapper

Mattias Skjelmose heeft de koninginnenrit van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Deen van Trek-Segafredo maakte onderdeel uit van een sterke kopgroep, met onder anderen klassementsleider Arnaud De Lie, en toonde zich op Le Mont Bouquet de sterkste. Hij klopte Neilson Powless op deze slotklim in een sprint met twee. Skjelmose is ook de nieuwe leider.

Arnaud De Lie bleef de eerste drie dagen van de Ster van Bessèges ongeslagen (hij won twee ritten en de tweede etappe kende door een geneutraliseerd einde geen winnaar), maar zaterdag zou hij zijn leiding in het algemeen klassement kwijtspelen, was de verwachting. De vierde etappe finishte namelijk op Le Mont Bouquet (4,6 km aan 9%). Hier zouden de klimmers aan zet zijn.

Kopgroep vol kleppers

De Lie wachtte dit moment niet af. Hij sprong in de openingsfase mee met een grote en sterke kopgroep. Daarbij ook zijn ploeggenoot Lotto Dstny-ploeggenoot Brent Van Moer, Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Mads Pedersen, Jacopo Mosca, Mattias Skjelmose Jensen, Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Andrea Piccolo, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Hugo Houle, Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Larry Valvasori (Nice Métropole Côte d’Azur), Pierre Latour en Dries Van Gestel (TotalEnergies), .

De vluchters reden anderhalve minuut voorsprong bijeen op het peloton, waar Bingoal WB en Arkéa-Samsic het tempo bepaalden. Later kwamen ook Tudor en Cofidis helpen. Al deze ploegen hadden de slag gemist. Gezamenlijk zorgden ze ervoor dat het verschil gereduceerd werd tot ongeveer een minuut, maar de koplopers begonnen dus met een voorsprong aan Le Mont Bouquet. Overigens was de kopgroep op dit moment al wel uitgedund. Enkel renners hadden gedurende de razendsnelle rit af moeten haken.

De Lie gaat het gevecht aan

Trek-Segafredo, en Mads Pedersen in het bijzonder, gaven de hele dag gas vooraan en aan de voet van Le Mont Bouquet was dat niet anders. Mattias Skjelmose stond vijfde in het klassement, op vijfentwintig seconden van De Lie. Toen Neilson Powless versnelde, was de Deen alvast alert. Hij sprong met de Amerikaan, de nummer zes van het klassement, mee. Ook De Lie volgde echter, net als Pavel Sivakov en Pierre Latour.

Na nog een versnelling van Powless moest De Lie passen. De renner van EF Education-EasyPost reed zelfs even alleen weg, maar Skjelmose liet dat niet gebeuren. Hij maakte de sprong. Terwijl De Lie terrein verloor en de leiding uit zijn handen zag glippen, begonnen Powless en Skjelmose samen aan de laatste vijfhonderd meter. Een sprint moest de beslissing brengen. Skeljmose toonde zich de snelste en sloeg zo een dubbelslag. Hij won niet alleen de rit, maar is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De Lie eindigde in de rit als achtste, op een minuut en 34 seconden van Skjelmose. Hij staat daardoor nu vijfde in het algemeen klassement.