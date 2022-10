Sjoerd Bax verzilvert topvorm met ritzege in Tour de Langkawi

Sjoerd Bax heeft de zevende etappe van de Tour de Langkawi op zijn naam geschreven. De Nederlander sloot in de finale aan bij de vroege vluchters Adrià Moreno (Burgos BH) en Willie Smit (China Glory), die hij in de sprint het nakijken gaf.

De zevende etappe van de Tour de Langkawi zou oorspronkelijk bovenop Gunung Raya finishen, maar vanwege aardverschuivingen op die slotklim werd de route aangepast. De organisatie koos ervoor om maandag bijna exact dezelfde rit te rijden als dinsdag, alleen het aantal finalerondes – twee in plaats van drie – was anders. Dat betekende een relatief vlakke etappe met in de finale wel tweemaal de beklimming van Raya Langkawi (1 km aan 6,3%). De top van de laatste klim werd gerond op 7,5 kilometer van de streep.

Het duurde lang voordat de vlucht van de dag ontstond. Pas na meer dan dertig van de in totaal 107,1 kilometer sloegen drie man definitief een gat. Adrià Moreno (Burgos BH), Willie Smit (China Glory) en Nichol Pareja (nationale selectie Filipijnen) kregen een voorsprong van bijna vijf minuten. Movistar, dat met Iván Ramiro Sosa de klassementsleider in de gelederen had, begon daarna het tempo op te voeren. Onder aanvoering van de Braziliaans kampioen Vinicius Rangel Costa liep de voorsprong snel weer terug tot onder de twee minuten.

Bax maakt de sprong

Met nog zo’n veertig kilometer te gaan, was het beste bij de Braziliaan er echter wel af, waardoor de drie langzaam maar zeker weer uit begonnen te lopen. Dit zorgde voor onrust in het peloton. Er kwamen verschillende uitvalspogingen en uiteindelijk reed een groep van zeventien renners weg. Daarbij onder anderen George Bennett, Gianni Moscon, Max Kanter en de Nederlanders David van der Poel, Etienne van Empel en Sjoerd Bax. Torstein Træen stond op twee minuten en 18 seconden van Sosa en was daarmee de bestgeklasseerde.

Bax, die onlangs de Coppa Agostoni won, vond het op de voorlaatste beklimming van Raya Langkawi niet snel genoeg gaan. Met een splijtende demarrage sprong hij weg bij de andere tegenaanvallers. Op tien kilometer voor het einde, bij het ingaan van de laatste ronde, had de renner van Alpecin-Deceuninck een achterstand van nog slechts twaalf seconden. Net na de top van laatste beklimming kwam hij aansluiten bij Moreno en Smit, die Pareja overboord hadden gegooid.

Achter Bax, Moreno en Smit vormde zich een klein groepje met onder anderen een actieve Ion Izagirre. Zij hielden de druk erop, maar uiteindelijk hielden de drie het wel vol tot op de streep. In de sprint was Bax overtuigend de snelste. Smit werd tweede, Moreno derde. De leiding blijft in handen van Sosa.