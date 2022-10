Bergetappe Tour de Langkawi vervangen door vlakkere rit vanwege aardverschuivingen

De zevende etappe van de Tour de Langkawi zou oorspronkelijk bovenop Gunung Raya finishen, maar vanwege aardverschuivingen op die slotklim is de route aangepast. De organisatie heeft ervoor gekozen om maandag bijna exact dezelfde rit te rijden als dinsdag, wanneer de meerdaagse afsluit met een vlakkere etappe van en naar Kuah.

“Na gesprekken met lokale autoriteiten, is besloten dat de zevende etappe met finish op de top van Gunung Raya geannuleerd is met het oog op de veiligheid van de renners, de teams, de karavaan en het publiek”, schrijft de organisatie in een persbericht. “De annulering is het gevolg van aardverschuivingen die op vier locaties in Gunung Raya hebben plaatsgevonden. Daarom heeft de koersdirecteur besloten om de route van etappe acht te gebruiken voor etappe zeven.”

De zevende etappe van de Tour de Langkawi zou oorspronkelijk 90,8 kilometer lang zijn, van start gaan in Kuah en dus finishen op Gunung Raya. Deze klim is net iets meer dan dertien kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6%, maar zal dus niet meer bedwongen hoeven te worden.

Enkel de startplek is hetzelfde gebleven na de wijzigingen. Maandag wordt nog altijd in Kuah gestart, maar nu zal ook de finish in deze plek liggen. In de finale moet twee keer de Raya Langkawi (1 km aan 6,3%) beklommen worden. De top van de laatste klim wordt gerond op 7,5 kilometer van de streep. De totale afstand van de rit is 107,1 kilometer.