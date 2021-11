Sjoerd Bax over transfer naar Alpecin-Fenix: “Mooie stap omhoog”

Sjoerd Bax heeft voor het eerst gereageerd op zijn transfer naar Alpecin-Fenix. De 25-jarige Nederlander maakt na zeven jaar op continentaal niveau de overstap naar de profs. “Ik ben echt heel blij dat ik volgend jaar voor Alpecin-Fenix kan koersen”, aldus Bax via de ploeg.

“Het is een mooie stap omhoog voor mij”, gaat de coureur van Metec-Solarwatt, die dit jaar onder meer tweede werd op het NK wielrennen en de Alpes Isère Tour won, verder. “Ik hoop dat ik in staat ben om mij samen met de ploeg verder te ontwikkelen, vooral in de heuvelachtige wedstrijden en klimkoersen die mij nauw aan het hart liggen.”

Aanvankelijk tekende Bax een contract bij Qhubeka NextHash voor 2022, maar aangezien de Zuid-Afrikaanse ploeg het financiële plaatje nog altijd niet op orde heeft, werden de renners vrijgegeven. Alpecin-Fenix, dat eerder ook al contact had opgenomen met Bax, bood hem opnieuw een contract aan. Daar ging hij uiteindelijk mee akkoord.