Sjoerd Bax hoopt dat massale val uit samenvatting Ronde van Vlaanderen blijft: “Achterlijk”

Feest voor Sjoerd Bax na de Ronde van Vlaanderen 2023. De 27-jarige Nederlander maakt deel uit van het winnende team UAE Emirates, met uiteraard Tadej Pogačar in de gelederen. Toch werd dat feestje gevierd met één renner minder. Tim Wellens brak zijn sleutelbeen bij een massale valpartij, veroorzaakt door een onbezonnen manoeuvre van Filip Maciejuk. Tot ergernis van heel het peloton, inclusief Bax.

De beelden gingen massaal viraal op social media, waar ook niet-wielerliefhebbers de video gebruikten om oneliners de wereld in te slingeren (‘Go Ahead Eagles die de spanning uit de Eredivisie haalt’, bijvoorbeeld). Het peloton kookt echter van woede om de actie van Maciejuk, die in een sompige grasstrook naast de weg probeerde naar voren te rijden. Hij verloor de controle over zijn fiets, kegelde Wellens en vervolgens bijna heel het peloton om ver.

“Alles verliep redelijk volgens plan”, zegt Bax over de wedstrijd van UAE Emirates. “Het was jammer dat we Tim verliezen bij die grote valpartij. Dat zulke valpartijen gebeuren, dat is jammer”, begint hij netjes. “In het begin denk je nog – sorry dat ik het zeg – van: ‘What the f•ck gebeurt hier?’. Iemand springt ergens overheen, blijft haken en neemt iedereen mee… Je ziet dat dan vaak in de highlights voorbij komen. Maar het is geen highlight. Eigenlijk is het achterlijk.”

Tevreden met zijn eigen koers

Uiteindelijk won UAE Emirates de koers door een magistraal optreden van kopman Pogačar. Zelf was Bax ook te spreken over zijn eigen prestaties. “Ik heb een hartstikke mooie dag beleefd! Ik kon goed meekoersen. Ik denk dat ik zo’n beetje mijn beste Vlaamse koers heb gereden van dit voorjaar. Ik had tot voor De Ronde een beetje moeite met positioneren, maar dat ging zondag een stuk beter. Ik heb goed mijn ding kunnen doen en de rest van de ploeg ook. Daar ben ik wel echt blij mee.”