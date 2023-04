Maciejuk betuigt spijt voor veroorzaken massale val: “Een grote inschattingsfout”

Filip Maciejuk heeft via social media zijn excuses aangeboden voor het veroorzaken van een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. De Pool van Bahrain Victorious werd vanwege zijn onbezonnen actie door de jury uit koers genomen.

De renners in de Ronde van Vlaanderen werden op goed 140 kilometer van de streep opgeschrikt door een massale valpartij, veroorzaakt door een manoeuvre van Filip Maciejuk, die uitkomt voor Bahrain Victorious. Maciejuk probeerde in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont op te schuiven, belandde echter in het gras en schoot weer terug het peloton in.

Een massale valpartij was het gevolg. De schade was enorm en meerdere toppers maakten op harde wijze kennis met het Vlaamse asfalt. Zo moesten Tim Wellens en Ben Turner opgeven. Ook Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen en Jasper Stuyven gingen tegen de grond, maar konden hun weg wel weer vervolgen.

Maciejuk heeft inmiddels zijn spijt betuigd. “Het spijt me echt voor mijn fout en het veroorzaken van de valpartij. Ik hoop dat alle betrokkenen in goede gezondheid verkeren en veilig zijn. Dit had niet mogen gebeuren en was een grote inschattingsfout van mijn kant”, laat hij weten via Twitter.

“Het was echt niet mijn intentie om dit te veroorzaken. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn excuses aanbieden voor mijn fout en hier in de toekomst van leren. Ik bied nogmaals mijn verontschuldigingen aan, aan het peloton, mijn ploegmaten en de fans.”

I’m really sorry for my mistake and causing the crash today. I hope all those involved are in good health and safe.This should not happen and was a big error in my judgement. — Filip (@FilipMaciejuk) April 2, 2023

Sorry again to the peloton, my teammates and the fans. — Filip (@FilipMaciejuk) April 2, 2023