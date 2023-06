Sjoerd Bax: “Als Van der Poel een Van der Poel-dag heeft, kan hij op het NK doen wat hij wil”

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast is Maxim terug van een welverdiende vakantie en bespreekt hij met Youri de nationaal kampioenschappen. Wat zagen de mannen in de verschillende tijdritten? Hoe gaat het koersverloop er zaterdag en zondag uitzien? En wie is Frank van den Broek? Je hoort het hier!

Naast de nationale kampioenschappen is er uiteraard ook al aandacht voor de Tour de France. Verschillende ploegen hebben namelijk al hun selecties gepresenteerd en dus is het hoog tijd dat Maxim en Youri deze teams onder de loep nemen.

Tenslotte sluit Youri af met het verhaal over CyclingClassNL (een initiatief van NOC*NSF, de KNWU en Jumbo-Visma) én komen Sjoerd Bax en Daan Hoole aan het woord. En oh ja, er is ook nog een nieuwe podcasttune. Luisteren dus!

