Sint-Petersburg vervanger Newport in Nations Cup

Sint Petersburg organiseert van acht tot elf juli een manche in de UCI Track Cycling Nations Cup, de vervanger van de Wereldbeker. Dit meldt de Internationale Wielerunie UCI in een persbericht. Het evenement in de Russische stad komt in de plaats van de wedstrijd in het Britse Newport, die werd afgelast vanwege de alarmerende coronacijfers -maatregelen.

Met het instappen van Sint-Petersburg behoudt de Nations Cup haar oorspronkelijke format van drie rondes. De eerste ronde in Hong Kong is reeds verreden, al werd deze wedstrijd niet bezocht door Nederlandse en Belgische baanrenners.

De UCI is nog op zoek naar een nieuwe datum voor de Nations Cup-manche in het Colombiaanse Cali. Deze wedstrijd stond van 3-6 juni op de kalender, maar op verzoek van de organisatie werd het evenement uitgesteld. De UCI verwacht spoedig met een nieuwe datum te komen.