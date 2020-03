UCI presenteert baanhervormingen, deur op kier voor commerciële teams dinsdag 3 maart 2020 om 10:01

De UCI heeft afgelopen weekend in Berlijn de hervormingen voor het baanwielrennen gepresenteerd. Het baanseizoen wordt vanaf 2021 opgedeeld in drie delen. Het WK wordt gehouden in oktober, gevolgd door de World League (november-februari) en de Nations Cup (maart-september). Mogelijk is in de nieuwe planning ook ruimte voor commerciële baanploegen, die eerder ten dode waren opgeschreven.

Entertainment en spektakel

De Track World League is nieuw. Deze wedstrijden vinden plaats in de wintermaanden en zijn gericht op snelheid, dynamiek, entertainment en spektakel. Het gaat om zes wedstrijden op verschillende locaties, met elk vier onderdelen (sprint, keirin, afvalkoers, scratch) voor mannen en vrouwen.

Aan de World League kunnen enkel de beste renners van de wereld meedoen. Deelname kan verdiend worden op het WK baan, dat vlak voor de World League gehouden wordt. De beste negen renners op de sprint en de keirin krijgen een uitnodiging, evenals de medaillewinnaars van de duuronderdelen.

Discovery heeft zich voor acht jaar aan de Track World League van de UCI verbonden. Dit betekent dat Global Cycling Network (GCN) en Eurosport de uitzendrechten in handen hebben van deze nieuwe wedstrijdserie. Met de nieuwe opzet wil de UCI het baanwielrennen aantrekkelijker maken voor fans en tv-kijkers.

Nations Cup mogelijk met commerciële teams

De Nations Cup kan gezien worden als de vervanger van de huidige wereldbeker-wedstrijden. Vanaf 2021 bestaat deze serie uit drie rondes, verreden in Noord- of Zuid-Amerika, Europa en Azië. Hierbij zijn punten te verdienen voor de belangrijke kampioenschappen.

Aanvankelijk had de UCI het plan om hier uitsluitend nationale selecties aan deel te laten nemen. De deelname van commerciële baanploegen naast de nationale teams, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse BEAT Cycling Club, werd in een eerste versie van de hervormingen geschrapt.

Meerdere commerciële teams kwamen hiertegen in opstand. Met succes. Afgelopen weekend is door de Track Commisson van de UCI besloten om de mogelijkheid te onderzoeken op welke manier commerciële teams toch mee kunnen doen aan de nieuwe Nations Cup.

De internationale wielerunie heeft BEAT uitgenodigd om samen te kijken hoe dat ingevuld gaat worden, om ook in de toekomst commerciële profteams in het baanwielrennen te hebben. “Dit is het resultaat van veel lobbywerk”, laat BEAT-manager Geert Broekhuizen weten aan WielerFlits. “Het was niet het originele plan, maar het is ons gelukt om het terug op de agenda te krijgen.”

Komende zomer moet het Management Committee van de UCI nog akkoord gaan met de gepresenteerde hervormingen.