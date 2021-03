Valse start voor opvolger wereldbeker: eerste manche Nations Cup afgelast

Vanwege de coronapandemie gaat de Nations Cup-wedstrijd in het Britse Newport niet door. Dat maakte de UCI vrijdag bekend. Het evenement zou worden gehouden van 22-25 april. De UCI is nu op zoek naar een alternatief.

Een jaar geleden presenteerde de UCI haar hervormingen voor het baanwielrennen. Zo werd het wereldkampioenschap voortaan in het najaar gehouden en zagen de wedstrijdcompetities World League en Nations Cup het levenslicht. Die laatste serie kan ook worden gezien als de vervanger van de Wereldbeker en bestaat uit drie ronden. In september wees de UCI drie steden aan voor de Nations Cup: het Britse Newport, het Chinese Hongkong en Cali in Colombia.

Vrijdag maakte de UCI echter bekend dat de ronde in Newport niet doorgaat. De organisatie had daarom gevraagd, vanwege de alarmerende coronacijfers en de geldende maatregelen in Wales. De UCI zoekt nu naar een alternatief om te garanderen dat de Nations Cup kan worden gehouden in de opzet, zoals in eerste instantie is bedoeld. De andere ronden van de serie in Hongkong (van 13 tot 16 mei) en Cali (van 3 tot 6 juni) vinden vooralsnog wel gewoon plaats.