Simon Yates verliest tijd in Tirreno-Adriatico: “Dit is natuurlijk teleurstellend”

Simon Yates was een van de verliezers na de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. De Britse titelverdediger maakte onderweg een sterke indruk, maar verloor uiteindelijk nog meer dan een minuut aan de streep in Chiusdino. “Dit is natuurlijk teleurstellend”, aldus ploegleider Matt White van Team BikeExchange.

Yates besloot in de finale van de donderdagetappe aan te vallen en kreeg met João Almeida, Mikel Landa en Pavel Sivakov drie kleppers met zich mee. De vier renners begonnen met een beperkte voorsprong aan de laatste klim van de dag, maar Yates moest vervolgens als eerste lossen uit het elitegroepje.

De 28-jarige klimmer, die voor de start al liet weten nog niet in zijn allerbeste vorm te steken, kwam uiteindelijk als 63ste over de streep. Yates verloor in de laatste kilometers nog 1:22 op ritwinnaar Julian Alaphilippe en lijkt nu al niet meer mee te doen voor de eindzege. “Het is teleurstellend, er is geen reden om dat te ontkennen”, is White duidelijk.

“Het is wel de eerste koers voor Simon en hier begint zijn voorbereiding richting de Giro d’Italia. Hij maakte onderweg een zeer goede indruk. Hij wist nog wat bergpunten en bonificatieseconden te sprokkelen. We richten ons nu gewoon weer op de etappe van vrijdag.” Robert Stannard (zesde) finishte gisteren wel in de eerste groep namens Team BikeExchange.