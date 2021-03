BikeExchange met titelverdediger Simon Yates in Tirreno-Adriatico

Team BikeExchange staat woensdag met titelverdediger Simon Yates aan de start van Tirreno-Adriatico. De Britse klimmer hoopt opnieuw op een goede prestatie in de meerdaagse ronde. Luka Mezgec kan zich als rappe man wellicht mengen in de sprints.

Yates bleek vorig jaar de beste klimmer in Tirreno-Adriatico en won dan ook met verve de koninginnenrit met aankomst op Sassotetto. De Brit wist na acht etappes zijn landgenoot Geraint Thomas van de eindzege te houden, Rafal Majka mocht als nummer drie ook mee het eindpodium op.

Yates hoopt ook dit jaar zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. De vraag is alleen of hij al over de benodigde koershardheid beschikt, aangezien hij slechts één wedstrijd (Strade Bianche) in de benen heeft. Bovendien kwam hij ten val in de Toscaanse grindklassieker. “Het was echter geen serieuze valpartij”, aldus Yates.

Voorbereiding

“Ik sta nu wat minder ver in mijn voorbereiding, als je het vergelijkt met vorig jaar. Toen was Tirreno-Adriatico de laatste wedstrijd voor de Giro d’Italia. Ik heb dit jaar echter wat meer tijd om me voor te bereiden. Ik ben vooral bezig met de Giro, mijn hoofddoel, maar dat betekent niet dat ik niet wil presteren in Tirreno-Adriatico.”

Team BikeExchange rekent vanaf woensdag, naast Yates en Mezgec, ook op Christopher Juul-Jensen, Michael Hepburn, Jack Bauer, Robert Stannard en Andrey Zeits.

Selectie Team BikeExchange voor Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Jack Bauer

Michael Hepburn

Christopher-Juul Jensen

Luka Mezgec

Robert Stannard

Simon Yates

Andrey Zeits

Arkéa-Samsic heeft ook zijn selectie gecommuniceerd voor de ‘Koers van de Twee Zeeën’. De Franse formatie trekt volledig de kaart-Nairo Quintana. De Colombiaan won in het verleden al twee keer Tirreno-Adriatico, als renner van Movistar, in 2015 en 2017. Quintana werd afgelopen zondag nog vierde in de GP Industria & Artigianato en lijkt dus klaar voor Tirreno-Adriatico.

In de lastige etappes kan de kopman wellicht rekenen op steun van Diego Rosa. Verder bouwt de ploeg op de nodige Fransen met Thibault Guernalec, Kévin Ledanois, Laurent Pichon en Thomas Boudat. Die laatste kan met zijn snelheid misschien iets uitrichten in de massasprints. De Pool Lukasz Owsian is de zevende en laatste renner in de selectie.

Selectie Arkéa-Samsic voor Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Thomas Boudat

Thibault Guernalec

Kévin Ledanois

Laurent Pichon

Nairo Quintana

Diego Rosa

Lukasz Owsian