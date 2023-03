Simon Yates tevreden over zijn Parijs-Nice na andere aanloop dan gewoonlijk

In 2022 kwam Simon Yates in de buurt van de eindzege van Parijs-Nice, in 2023 was daar geen sprake van. Toch was de Brit tevreden over zijn vierde plaats in het algemeen klassement. Deze uitslag lag in de lijn van zijn eigen verwachtingen, gezien zijn seizoensopbouw en het niveau van de concurrentie.

“Normaal begin ik met een behoorlijk goede vorm aan Parijs-Nice, maar dit keer ben ik nog aan het opbouwen nadat ik mijn seizoen eerder dan gewoonlijk begon in Australië”, zegt Yates op de site van Jayco AlUla. In Australië betwistte Yates de Santos Tour Down Under (17-22 januari) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 januari). Daarna kwam hij, tot Parijs-Nice, niet meer in actie.

In het algemeen klassement van Parijs-Nice moest Yates twee minuten en veertien seconden toegeven op Tadej Pogacar. Ook David Gaudu (tweede) en Jonas Vingegaard (derde) eindigden voor hem. “Ik ben eerlijk gezegd behoorlijk blij met waar ik sta. Het is niet gemakkelijk om tegen drie beste van de beste renners van dit moment te koersen, dus ik kom hier echt vandaan met wat ik verwacht had.”

Col d’Èze

Op de laatste dag van Parijs-Nice trok Yates, net als een jaar eerder, ten strijde op de Col d’Èze. Voor hij zijn aanval plaatste reed UAE Emirates nog op kop in dienst van geletruidrager Tadej Pogacar, die Yates en de rest van de klassementsrenners later achter zou laten. “Team UAE deed goed werk daar. Ze hadden nog veel renners aan de voet van de klim, terwijl we vorig jaar met nog slechts vier man waren. Ik weet niet hoeveel het er vandaag (zondag, red.) waren, maar het was nog een omvangrijke groep.”

“Ik weet niet of dat iets veranderde, maar ik probeerde mijn kaarten niettemin op tafel te gooien om te zien wat er zou gebeuren. Daar bleef het bij”, aldus Yates, die zich dit jaar – wat de grote rondes betreft – volledig focust op de Tour de France. De Giro d’Italia zal hij voor het eerst sinds 2017 niet rijden.

Lees meer: Tadej Pogacar imponeert met solozege in slotrit en eindwinst in Parijs-Nice