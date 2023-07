Simon Yates na moeilijke periode vierde in de Tour: “Eindelijk een ‘normale’ grote ronde”

De vierde plaats wordt weleens de meest ondankbare ereplaats genoemd, maar Simon Yates denkt daar anders over. Hij kijkt tevreden terug op zijn Tour de France. De Brit was vooral blij dat hij eens geen tegenslag kende, vertelt hij op de site van Jayco AlUla.

“Dit is de eerste grote ronde sinds lange tijd dat ik geen blessures, ziekte en pech kende, dus ik ben heel blij”, aldus Yates. In de vorige drie grote ronden die hij reed, wist hij het einde niet te halen. De Giro d’Italia 2021, die hij als derde beëindigde, was de laatste drieweekse die hij tot een goed einde wist te brengen. Tot deze Tour dus. “Het was een moeilijke periode, maar eindelijk ben ik er doorheen gekomen en had ik een ‘normale’ grote ronde, met een ‘normale’ mij. Ik ben heel blij.”

Yates is ook trots op hoe Jayco AlUla de voorbije weken gekoerst heeft. “We zijn vaak voor ritzeges gegaan. Met mijn vierde plaats ben ik ook tevreden. Ik heb nergens echt spijt van, dus ik denk dat we blij moeten zijn.”

