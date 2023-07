Gebroeders Yates derde en vierde in de Tour: “Samen een goede fles wijn opentrekken”

Het was een goede dag voor de gebroeders Yates in de Ronde van Frankrijk. Simon Yates steeg in de twintigste etappe naar plek vier in het algemeen klassement en Adam Yates consolideerde zijn podiumplaats. Na afloop verschenen beiden voor de camera van Eurosport.

Adam Yates kende niet alleen persoonlijk een goede dag, maar zag ploeggenoot Tadej Pogacar ook nog de ritzege pakken in Le Markstein. “We wilden Tadej in de positie brengen om de etappe te winnen”, vertelde hij over het plan van UAE Emirates. “We weten dat hij behoorlijk snel is in een kleine groep. We probeerden het te controleren, wat niet gemakkelijk is in de laatste bergrit, aangezien iedereen zich honderd procent smijt. We gebruikten het hele team. Aan het einde kwam ik terug samen met Simon en deed ik nog een behoorlijk goede lead-out voor mijn kwaliteiten. Een goede dag.”

Had Adam Yates verwacht dat Tadej Pogacar, na zijn inzinking van eerder deze week, weer voor de ritzege kon strijden? “Zeker. Hij had maar één slechte dag. Het is niet gemakkelijk om drie wekenlang op je best te zijn en voor hem is het ook niet slechts drie weken. Hij heeft een heel jaar veel druk. Hij begint goed en eindigt goed. Als je slechts één slechte dag hebt in het jaar, is dat een behoorlijk goede statistiek. We kunnen deze ronde tevreden beëindigen en komen volgend jaar terug om het weer te proberen.”

Zelf zal Yates als derde eindigen in Parijs, mits er niks geks meer gebeurt. “Daar ben ik behoorlijk tevreden mee. Ik ben een beetje teleurgesteld dat we het geel niet pakken, daar kwamen we voor, maar er was gewoon één renner beter. Ik ben blij. Ik heb geen pech gehad en ben niet ziek geworden. Dat was voor het eerst sinds lang”, aldus de klimmer, die nog meegaf dat UAE Emirates morgen nog een keer dagsucces hoopt te behalen met Matteo Trentin.

Simon Yates:

Adam Yates eindigde als vijfde in de etappe naar Le Markstein, Simon Yates werd vierde. Die laatste begon de dag als nummer vijf van het algemeen klassement, maar steeg één plekje ten koste van Carlos Rodríguez. “Ik ging eerst voor de rit, maar die jongens waren veel te snel”, zegt hij. “Ik probeerde bij ze terug te keren in de finale en deed ook mijn best voor het klassement.”

Simon sloot in de finale samen met Adam weer aan bij de koplopers Gall, Vingegaard en Pogacar. “Ik had behoorlijk wat geluk dat ik bij hem zat, zodat we samen de sprong naar voren konden maken. Daarna konden we meestrijden voor de ritzege en wat tijd pakken op Carlos. Het is heel belangrijk dat hij vandaag bij me was. Ik weet zeker dat we samen een goede fles rode wijn open gaan trekken.

