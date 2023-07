Simon Yates incasseert tik in eerste Alpenrit: “Kampte met uitdroging”

Simon Yates droomde voor de Alpen ongetwijfeld van de derde plek in Parijs, maar in de veertiende etappe naar Morzine kreeg zijn podiumambitie een flinke knauw. De kopman van Jayco AlUla bleek op de Col de Joux Plane niet in staat om de beste renners te volgen en verloor aan de finish meer dan drie minuten op ritwinnaar Carlos Rodríguez.

Simon Yates was bezig aan een zeer goede en vooral constante Tour, maar in de eerste Alpenetappe kende de Brit dus een mindere dag. “Het was niet ideaal. Het was weer heel erg warm en ik had waarschijnlijk last van uitdroging. Zo loopt het nu eenmaal”, blikt de winnaar van de Vuelta a España 2018 met zijn ploeg terug op de rit.

Yates moest eerder in de etappe, dus nog voor de slotklim van de Joux Plane, al een scheve situatie rechtzetten. “In de afdaling van de voorlaatste klim verloor ik de aansluiting met de groep. We kregen het aanvankelijk niet dicht, waardoor we ook geen bidons konden aannemen… Zo loopt het nu eenmaal in de koers.”

In het algemeen klassement zakt Yates nu een plaatsje: de 30-jarige renner staat nu zevende, op 8:32 van geletruidrager Jonas Vingegaard. “We zullen wel zien wat de rit van zondag ons zal brengen. Het is nu zaak om zo goed mogelijk te herstellen”, blikt hij kort vooruit.