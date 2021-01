Simon Yates ‘waarschijnlijk’ naar zowel Giro, Tour als Spelen

Simon Yates gaat ‘hoogstwaarschijnlijk’ in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France van start voordat hij deelneemt aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt zijn ploegmanager Matthew White. In welke rol de Britse renner naar de grote ronden trekt, is nog niet bekend.

Yates en zijn ploeg BikeExchange wachten nog op de route van de Giro, voordat wordt bepaald in welke ronde de Brit voor een klassement gaat. “We weten waar hij volgende maand rijdt. Hij doet Valencia en Tirreno-Adriatico en als we eenmaal het parcours van de Giro kennen, nemen we een beslissing. Hoogstwaarschijnlijk doet hij zowel de Giro als de Tour, maar we kondigen pas op een later moment aan in welke rol hij dat gaat doen”, laat White aan Cyclingnews weten.

Een belangrijk doel voor Yates dit seizoen zijn de Olympische Spelen van Tokio. “Ik denk niet dat we iemand in zowel de Giro als de Tour voor een klassement zien gaan en vervolgens ook op de Spelen voor een korte uitslag zien meedoen. Zowel Landa, Nibali als Mollema gaven al aan dat ze beide ronden willen rijden en er zullen meer jongens zijn dit jaar. Ik denk dat al die jongens, net als Simon, zich richten op een van de twee ronden zodra de details van de Giro bekend zijn.”

Lucas Hamilton en Esteban Chaves

Nu Adam Yates en Jack Haig de ploeg hebben verlaten, hoopt Matt White dat Lucas Hamilton de volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. “Hij gaat veel vrijheid krijgen in het voorjaar en gaat zeker de kopman worden in een grote ronde. Hij heeft dezelfde klasse als bijvoorbeeld Pavel Sivakov en Jai Hindley. Ze stonden alle drie op het podium van de Baby Giro in het jaar voordat ze prof werden. Lucas is er klaar voor om de volgende stap te zetten.”

Hoe de rol van Esteban Chaves er gaat uitzien, is nog ongewis. De Colombiaanse klimmer, die de afgelopen jaren kampte met gezondheidsproblemen en blessures, heeft een aflopend contract en moet zich dus bewijzen. Volgens White moet hij terug naar de basis. “We doen alles stap voor stap en dat begint met het winnen van etappes in grote ronden en het bereiken van het niveau dat we van hem kennen. Op dit moment probeert hij een plek in de Tourploeg te verdienen.”