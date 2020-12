Simon Yates hersteld van corona: “Geen zorgen over terugkeer op het hoogste niveau”

Simon Yates moest zijn strijd om de eindoverwinning in de Giro d’Italia na zeven dagen staken na een positieve coronatest. Ondertussen is de renner van Mitchelton-Scott hersteld en ligt zijn focus op het volgende seizoen.

Yates verliet na zeven dagen de Giro d’Italia, nadat hij positief testte op het coronavirus. “Ik was in geweldige vorm. In de proloog voelde ik me geweldig en vanaf dan begon het gewoon minder te worden, dus er was duidelijk iets mis”, vertelt de Brit aan Cyclingnews. “En het was een beetje een opluchting. Ik bedoel, toen ik de positieve test terugkreeg, was mijn eerste reactie met name opluchting. Ik voelde immers gewoon dat er iets mis was. Later word je steeds teleurgestelder, omdat je niet kon meestrijden.”

Waar hij het coronavirus heeft opgelopen, weet Yates niet. “Er was geen moment waarop ik dacht ‘Weet je wat? We zijn hier erg kwetsbaar’, maar het was zeker geen echte concrete bubbel. We deelden de hotels met mensen die op vakantie waren of wat dan ook, maar het is moeilijk om echt iedereen te scheiden. We hebben onze eigen kok en onze eigen ruimte, maar dat geldt niet voor iedereen. Maar ik denk dat we het als peloton goed hebben gedaan. Ik vind het geweldig dat we het seizoen konden afmaken.”

‘Het wordt vreemd zonder Adam’

Inmiddels is Yates helemaal hersteld en bereidt hij zich voor op het nieuwe seizoen. Daarin moet hij het zien te rooien zonder zijn tweelingbroer Adam, die naar Team INEOS verkast. “Het wordt zeker anders, het zal vreemd zijn. Om alle meetings met de ploeg en de artsen nu te doen zonder hem, voelt vreemd. Maar het leven gaat verder. We raceten al tegen elkaar voordat we prof waren, dus ik denk niet dat het een enorm probleem wordt. De tijd zal het leren. Ik weet nog niet wat zijn programma is, dus ik weet ook niet of we tegen elkaar gaan strijden om de overwinningen.”

De Olympische Spelen in Tokio zijn een doel voor de Britse ronderenner komend seizoen, maar of hij daarvoor de Giro betwist of de Tour is nog ongewis. “Voor zover ik weet, wordt er tussen de Giro en de Spelen niet veel gekoerst. Maar als je de Tour rijdt, is er bijna geen tijd om in Tokio te komen. Dus het wordt hoe dan ook een moeilijke beslissing. Daarom wachten we min of meer op de bevestigde routes en data.” Dat betekent dat Yates’ programma nog onduidelijk blijft tot het parcours van de Giro begin januari wordt onthuld.

Net als het grootste deel van het peloton lijkt Yates het seizoen in Europa te gaan beginnen. “Ik maak me geen zorgen om op het hoogste niveau terug te keren. Voor de afgelopen Giro d’Italia toonde ik mezelf al in de Tirreno. Het ging daar heel goed, het voelde echt alsof ik op de goede weg was. Dus ik geloof nog steeds dat ik een grote ronde kan winnen.”