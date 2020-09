Simon Yates grijpt macht in Tirreno-Adriatico: “Heb een buffer nodig” vrijdag 11 september 2020 om 19:48

Terwijl tweelingbroer Adam in de Tour de France een bergrit reed, wist Simon Yates de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico naar zijn hand te zetten. De kopman van Mitchelton-Scott soleerde op Sassotetto naar de ritzege en de leiding in het algemeen klassement. “Het was een heel goede dag”, zegt hij na afloop.

“De ploeg heeft heel goed werk geleverd vandaag, omdat ik wist dat ik goede benen had. Dat was gisteren al zo”, aldus Yates, die vier kilometer onder de top wegreed en de concurrentie op meer dan een halve minuut reed. “Vandaag was een grote kans om de leiderstrui over te nemen en ook tijd te pakken. Met de tijdrit op de laatste dag op komst heb ik wel een buffer nodig.”

Yates maakte ook dankbaar gebruik van het werk van de andere teams. “Het tempo lag al hoog, eerst dankzij EF Pro Cycling en daarna door Astana. Majka viel daarna aan om de show te openen, en toen zag ik een kans en die heb ik gegrepen. Ik zag direct dat ik een gat had, dus reed ik volle bak door. Ik ben wel op mijn hoede, omdat ik weet dat deze koers gewonnen wordt door secondes. Ik moet proberen om goed voorin te blijven de komende etappes.”

foto: Cor Vos foto: Cor Vos