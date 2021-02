Simon Yates gaat voor eindzege in Giro d’Italia

Simon Yates gaat dit jaar voor een goed eindklassement in de Giro d’Italia. De Britse kopman van BikeExchange heeft ‘unfinished business’ in de Ronde van Italië, nadat hij in 2018 dertien dagen de roze trui droeg maar twee dagen voor het einde instortte. “Ik hoop dat ik dit jaar geen problemen tegenkom en dat ik de beste versie van mezelf kan laten zien”, vertelt Yates.

Voor het vierde jaar op rij gaat Simon Yates, die het dit jaar bij BikeExchange voor het eerst zonder broer Adam moet doen, naar de Giro d’Italia. In 2018 werd hij uiteindelijk 21ste, in 2019 eindigde hij als achtste en vorig najaar moest hij opgeven vanwege een positieve coronatest. “De afgelopen jaren is het niet gegaan zoals ik gehoopt had, door een combinatie van pech en fouten”, zegt hij.

Woensdag werd het parcours van de Giro d’Italia 2021 gepresenteerd, en dat stemde Yates tevreden. “De route ziet er heel goed uit. Het is een goede mix van etappes en er zijn zelfs wat gravelstroken toegevoegd. Zoals altijd in de Giro ziet de slotweek er zwaar uit. En met slechts een klein aantal tijdritkilometers (38,4 km in totaal, red.) denk ik dat de koers beslist wordt in de slotweek”, voorspelt Yates.

Italiaans programma

“Ik start mijn seizoen in Strade Bianche, wat voor mij de eerste keer wordt, om ervaring op te doen met het rijden op de witte wegen. Ik hoop dat het goed van pas komt in mei tijdens de Giro”, aldus de Britse klimmer. “Met ook nog Tirreno-Adriatico en de Tour of the Alps rijd ik een volledig Italiaans programma richting mijn hoofddoel. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”