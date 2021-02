Dit is het parcours van de Giro d’Italia 2021

Video

Het parcours van de Giro d’Italia 2021 is uit de doeken gedaan door organisator RCS. De Italiaanse grote ronde begint in Turijn met een tijdrit van 9 kilometer en eindigt drie weken later opnieuw met een rit tegen de klok. Op de slotdag rijden de renners individueel een tijdrit van 29,4 kilometer van Senago naar Milaan.

Dat de Giro de eerste drie dagen verblijft in de regio Piemonte, was al bekend. Onderweg wordt onder meer herdacht dat de Italiaanse dichter en schrijver Dante Alighieri dit jaar zevenhonderd jaar is overleden. Etappe 13 voert het peloton ter nagedachtenis aan hem van Ravenna, waar Alighieri begraven ligt, naar Verona.

De geruchten dat de Ronde van Italië de wegen van Strade Bianche aandoet dit jaar, zijn waar. De elfde rit (met 2.200 hoogtemeters) gaat van Perugia naar Montalcino en kent in de finale van de etappe meerdere onverharde stroken. Een dag later wordt gestart op de finishplaats van Strade Bianche. Het Piazza del Campo in Siena is de startplek voor een rit naar Bagno di Romagna die wordt opgedragen aan oud-wielrenners Alfredo Martini en Gino Bartali.

Zoncolan en Passo Pardoi

De eerste vijfsterrenetappe in de Giro 2021 is die naar de Monte Zoncolan op 22 mei. De mythische beklimming zat in 2018 voor het laatst in de ronde, toen Chris Froome er won. De Zoncolan is een van de zwaarste beklimmingen in Europa gezien de gemiddelde stijgingsgraad van ruim 10%, met pieken tot ver boven de 20%. Dit jaar wordt hij beklommen vanuit Sutrio.

De hoogste berg van de 104e editie van de Giro d’Italia, ook wel de Cima Coppi, is de Passo Pardoi met de top op 2.239 meter boven zeeniveau. De Pardoi is onderdeel van de Dolomietenetappe naar Cortina d’Ampezzo in het voorlaatste weekend. In die bergrit zijn ook de Passo Fedaia en de Passo Giau opgenomen.

Slovenië en Zwitserland

Overigens maakt het roze circus ook nog twee korte uitstapjes buiten de landsgrenzen. Etappe 15 van Grado naar Gorizia gaat deels over Sloveens grondgebied, maar finisht net aan de Italiaanse kant van de grens. En voorlaatste etappe van Verbania naar Valle Spluga/Alpe Motta gaat voor een groot deel doorheen Zwitserland.

Voor de rest blijft de Giro vooral in Noord- en Midden-Italië. Guardia Sanframondi in de provincie Benevento, de finishplaats van de achtste rit, is het meest zuidelijkste puntje van deze ronde.

Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Rittenschema

08 mei – Etappe 1: Turijn – Turijn (9,0 km, ITT) **

09 mei – Etappe 2: Stupinigi – Novara (173 km, 600 hoogtemeters) **

10 mei – Etappe 3: Biella – Canale (187 km, 2.100 hm) ***

11 mei – Etappe 4: Piacenza – Sestola (186 km, 1.800 hm) ***

12 mei – Etappe 5: Modena – Cattolica (171 km, 300 hm) *

13 mei – Etappe 6: Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno (150 km, 3.400 hm) ***

14 mei – Etappe 7: Notaresco – Termoli (178 km, 1.500 hm) **

15 mei – Etappe 8: Foggia – Guardia Sanframondi (173 km, 3.400 hm) ***

16 mei – Etappe 9: Castel di Sangro – Campo Felice (160 km, 3.400 hm) ****

17 mei – Etappe 10: L’Aquila, Foligno (140 km, 1.300 hm) **

18 mei – Rustdag

19 mei – Etappe 11: Perugia – Montalcino (163 km, 2.200 hm) ****

20 mei – Etappe 12: Siena – Bagno di Romagna (209 km, 3.700 hm) ***

21 mei – Etappe 13: Ravenna – Verona (197 km, 200 hm) *

22 mei – Etappe 14: Cittadella – Monte Zoncolan (205 km, 3.700 hm) *****

23 mei – Etappe 15: Grado – Gorizia (145 km, 1.800 hm) ***

24 mei – Etappe 16: Sacile – Cortina d’Ampezzo (212 km, 5.700 hm) *****

25 mei – Rustdag

26 mei – Etappe 17: Canazei – Sega di Ala (193 km, 3.400 hm) ****

27 mei – Etappe 18: Rovereto – Stradella (228 km, 600 hm) **

28 mei – Etappe 19: Abbiategrasso – Alpe di Mera/Valsesia (178 km, 3.400 hm) ****

29 mei – Etappe 20: Verbania – Valle Spluga/Alpe Motta (164 km, 4.200 hm) *****

30 mei – Etappe 21: Senago – Milaan (29,4 km, ITT) ***

Totaal: 3450,4 kilometer, 46.900 hoogtemeters