Simon Yates bevestigt deelname aan Vuelta a España

Simon Yates zal over goed drie weken aan de start verschijnen van de Vuelta a España. Dat heeft de Brit vandaag laten weten na afloop van de tweede en laatste etappe van de Vuelta a Castilla y Leon, die hij winnend wist af te sluiten.

Simon Yates heeft duidelijk de goede vorm te pakken. De Britse klimmer van BikeExchange-Jayco won afgelopen maandag al de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika en verzekerde zich vandaag van de eindzege in de Vuelta a Castilla y Leon. En Yates hoopt de komende weken de goede lijn door te trekken in de Clásica San Sebastián en de Vuelta a España.

In de Vuelta zal de 29-jarige Yates door zijn ploeg BikeExchange-Jayco worden uitgespeeld als kopman voor het klassement. De Britse klimmer bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Spanje. In 2018 was hij namelijk de beste in het eindklassement: hij bleef na drie weken koers Enric Mas en Miguel Ángel López voor. Sindsdien stond hij niet meer aan de start.

Simon Yates confirmed his participation in Vuelta a España (19/8-11/9) in post-race interview of Vuelta a Castilla y Leon. #LaVuelta22 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 28, 2022