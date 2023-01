Simon Yates baalt van tweede plaats in rit: “Maar klassement is nog niet klaar”

Simon Yates is in het algemeen klassement van de Tour Down Under opgeklommen naar de derde plaats. De Britse klimmer van Jayco AlUla behoorde in de derde etappe, met een lastige finale over Corkscrew Road, bij de beste klimmers, maar werd in de sprint om de dagzege geklopt door Pello Bilbao. “Ik ben daardoor echt teleurgesteld”, vertelt hij na afloop.

Ook Jay Vine zat nog mee met Bilbao en Yates in de finale. Zij reden op Corkscrew Road weg bij het peloton en streden om de ritzege. “Ik gooide al mijn kaarten op tafel, maar Jay was ook sterk. Daardoor was er weinig ruimte om nog een aanval te plaatsen”, zegt Yates. “We werkten goed samen tot de streep, maar ik wist dat Bilbao snel was. Ik probeerde nog om hem heen te gaan in de sprint, en het was heel close. Ik wilde echt de rit winnen…”

In het klassement staat Yates nu derde, op 16 seconden van de nieuwe leider Vine. Bilbao heeft een seconde voorsprong op Yates. “Vine zag er echt heel sterk uit vandaag, net als zijn ploeg”, zag de Brit, die zich echter niet neerlegt bij een eindzege voor Vine. “Als je het niet probeert, zal je het niet weten. Dus we gaan de situatie bekijken hoe die er nu bij staat. Er komen nog twee belangrijke dagen aan, dus het is nog niet klaar.”

