Bilbao wint pittige heuvelrit in Tour Down Under, Dennis verliest leiderstrui

Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Bahrain Victorious reed op Corkscrew, de scherprechter van de dag, weg met Simon Yates en Jay Vine om hen vervolgens te kloppen in de sprint. Vine nam de leiderstrui over van Rohan Dennis, die veel tijd verloor.

De derde etappe van de Tour Down Under ging van Norwood naar Campbelltown. En wie Campbelltown zegt, zegt Corkscrew Road. Vaak als de Tour Down Under finisht in het plaatsje, moeten de renners in de finale deze 2,5 kilometer lange beklimming overwinnen. Zo ook vrijdag. Corkscrew Road stijgt gemiddeld aan 9%, met pieken tot bijna 20%. Eenmaal op de top, wachtte er nog een snelle en technische afdaling richting de aankomststreep.

Kopduo

De rit begon ook lastig, met de klim naar Norton Summit (9,6 km aan 4,8%). Hier ontstond de kopgroep van de dag. Daar ging geen grote strijd aan vooraf, want de eerste aanval van Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) was gelijk raak. Fabio Felline van Astana Qazaqstan was de enige andere renner die wel zin had in een avontuurtje. Hij maakte de sprong, waardoor we een kopduo kregen.

In het peloton kwam de controle van Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma, de ploeg van klassementsleider Rohan Dennis. Deze ploegen zorgden ervoor dat de voorsprong van Honoré en Felline niet groter werd dan viereneenhalve minuut. Alpecin-Deceuninck nam later het initiatief om het gat nog wat kleiner te maken.

Val Moscon

Vooraan was geen gevecht voor de berg- en sprintpunten. Daarachter raapte Luke Plapp het laatste bergpunt op Norton Summit, terwijl Groves de derde plaats pakte in beide tussensprints. Laatstgenoemde, de nummer zeven van het klassement, pakte zo twee bonificatieseconden en schoof daarmee virtueel op naar plek vijf. Er kwamen echter nog twee hellingen: Checker Hill (1,1 km aan 9,4%) en dus Corkscrew Road.

Net voor Checker Hill, op 36 kilometer van de streep, kwamen twee renners van Astana Qazaqstan ten val. Leonardo Basso kon zijn weg snel vervolgen, maar Gianni Moscon leek zwaarder gehavend. Ondertussen was de voorsprong van de twee koplopers teruggebracht tot minder dan een minuut. Op Checker Hill zelf loste Honoré zijn medevluchter Felline, die op de top gegrepen werd door het peloton.

Froome als knecht

In dat peloton voerde Jai Hindley het tempo wat op, maar grote gevolgen had dat niet. De renners die hadden moeten passen – onder anderen Geraint Thomas – konden in de fase daarna weer terugkeren. Niet veel later, met nog 25 kilometer te gaan, zat de vlucht van Honoré erop. Het peloton ging in volle vaart richting Corkscrew Road.

In aanloop naar deze scherprechter was er een nieuwe valpartij. Harrison Wood (Cofidis) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech) gingen tegen het asfalt. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome lag er niet bij, maar bleef bij zijn ploeggenoot Strong en probeerde de nummer vijf van het klassement terug te brengen.

Vine versnelt op Corkscrew Road

Dat lukte niet. Het tempo in het pak lag ontzettend hoog en in geen tijd bereikte men de voet van Corkscrew Road. Terwijl AG2R Citroën meteen doortrok in dienst van Ben O’Connor, zat Rohan Dennis behoorlijk ver van achteren in zijn oranje leiderstrui. De Australiër van Jumbo-Visma had niet zijn beste dag en verloor de aansluiting. Net daarvoor had UAE Emirates overgenomen van AG2R Citroën.

Dat was uiteraard in dienst van Jay Vine, die met nog een kilometer klimmen doortrok. Alleen Simon Yates kon volgen. Pello Bilbao moest een gaatje laten, maar probeerde de bres in zijn eentje te dichten. Net voor de top maakte de Spanjaard de aansluiting. Nadat Vine als eerste bovenkwam, gingen we met drie koplopers de afdaling in.

Bilbao de snelste

Vine plaatste op één kilometer de streep een versnelling, maar leek vooral bezig met het algemeen klassement. De klimmer van UAE Emirates stond als beste geplaatst van de drie renners voorop en reed dus stevig door. Hij zou de leiderstrui overnemen van Dennis, maar in de sprint speelde hij niet mee voor de ritzege. Die ging naar Pello Bilbao. De Spanjaard begon zijn sprint vroeg en kon Yates afhouden.

Een kleine halve minuut nadat Bilbao als winnaar over de streep kwam, sprintte Michael Matthews naar de vierde plaats. Milan Vader was de eerste Nederlander op plek acht.