Simon Pellaud gaat niet meer van start in Ronde van Zwitserland

Zoek vanmiddag tijdens de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland niet meer naar Simon Pellaud. De rasaanvaller, deze week uitkomend voor de Zwitserse nationale selectie, kiest na een drukke koersmaand voor een (zeer) korte rustperiode.

De 28-jarige Pellaud besloot na een veeleisende Giro d’Italia ook nog de Ronde van Zwitserland te rijden in dienst van de nationale selectie. Na vijf etappes stond de in Colombia woonachtige Zwitser 114e in het klassement op meer dan 36 minuten van leider Richard Carapaz.

Pellaud heeft, na overleg met zijn vaste werkgever Androni Giocattoli-Sidermec en de Zwitserse wielerbond, besloten om uit de ronde te stappen. Dit geeft de aanvalslustige renner de mogelijkheid om in het weekend te herstellen van alle geleverde inspanningen. Aankomende dinsdag wordt hij alweer aan de start verwacht van de meerdaagse Adriatica Ionica Race.