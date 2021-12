Simon Clarke: “Het is niet de fout van NextHash dat we niet doorkunnen”

Simon Clarke dreigt een van de slachtoffers te worden van het wegvallen van Qhubeka NextHash. De 35-jarige renner bereidt zich voor op een nieuw seizoen als prof, alsof er niets aan de hand is, maar beseft dat het lastig gaat worden om inderdaad actief te blijven in het peloton. “Het gaat moeilijk worden om een team te vinden”, erkent de winnaar van onder andere twee ritten in de Vuelta in gesprek met Cyclingtips.

“De eerste moeilijkheid is om überhaupt een WorldTour team te vinden dat nog een plekje over heeft, want er zijn natuurlijk de UCI-limieten. Een groot deel van de ploegen zit daardoor al vol, dus zelfs als ze interesse hebben, hebben ze niet de mogelijkheid om er nog een renner bij te nemen”, legt Clarke uit.

“En dan is er natuurlijk ook nog het financiële gedeelte, want een ploeg moet wel nog wat geld in het laadje hebben om een extra renner te bekostigen”, gaat de Australiër verder, die momenteel gewoon vol in training is. “Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik de Bay Criteriums, het nationale kampioenschap en de Tour Down Under (Santos Festival of Cycling, red.) ga rijden. Daarna reis ik terug naar Europa. Dus ik heb voor mezelf eind januari als deadline gesteld om nog een oplossing te vinden.”

Clarke focust zich overigens ook op andere momenten gewoon op het fietsen zelf. Hij vertelt dat hij niet al te veel bezig is geweest met de perikelen rond de ploeg en sponsor NextHash in het bijzonder, ook niet toen hij vorig jaar tekende. “Als renners bemoeien we ons daar zo weinig mogelijk mee. Ik weet dat NextHash een beetje controversieel was, maar ik weet ook dat zij nooit hebben getekend met de toezegging dat ze het team ook volgend jaar overeind zouden kunnen houden. Dus het is niet de fout van NextHash, dat we niet doorkunnen. Er was simpelweg nog een sponsor nodig geweest.”

Dit neemt echter niet weg dat hij zich momenteel wel wat zorgen maakt. “Er zijn al mensen naar me toegekomen die me aanbiedingen hebben gedaan voor functies na mijn carrière, maar ik voel dat ik nog niet klaar ben met wielrennen. Ik heb nog genoeg in me. Voor mezelf, maar ook om door te geven aan de jongere generatie. Dat zou ik nog graag een aantal jaar doen, als ik daartoe de kans krijg.”