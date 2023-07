WK 2023: Michael Matthews speerpunt in wegrit, afscheid in stijl voor Dennis?

Steeds meer bondscoaches hebben hun huiswerk klaar voor de komende wereldkampioenschappen wielrennen in het Schotse Glasgow. De Australiërs rekenen in de wegrit met name op Michael Matthews. In de tijdrit mag Rohan Dennis voor de laatste keer zijn optreden maken op een WK.

Matthews mogen we gerust een kampioenschapsrenner noemen. De 32-jarige renner finishte namelijk al drie keer op het podium, maar werd nog nooit wereldkampioen. In 2015 werd hij in het Amerikaanse Richmond vicewereldkampioen, twee jaar later snelde hij in het Noorse Bergen naar een bronzen medaille en ook vorig jaar – in zijn thuisland Australië – was hij goed voor een bronzen plak.

Matthews verbleef de voorbije weken op hoogte om zich zo goed mogelijk klaar te stomen voor de komende wereldkampioenschappen in Glasgow. Het parcours is een goede Matthews op het lijf geschreven, maar hij is zeker niet de enige snelle renner in de Australische selectie. Ook Kaden Groves en Caleb Ewan mogen zich namelijk opmaken voor het WK. Simon Clarke, Luke Durbridge, Robert Stannard, Luke Plapp en Harry Sweeny vervolledigen de wegselectie.

In de tijdrit is het aan Rohan Dennis en Jay Vine om de Australische eer zo goed mogelijk te verdedigen. Voor Dennis is het de laatste keer dat hij in actie zal komen op een WK: de 33-jarige coureur zet aan het einde van het seizoen namelijk een punt achter zijn carrière. Dennis werd in 2018 en 2019 al eens wereldkampioen tegen de klok.

Australische selecties voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elitemannen (wegrit)

Simon Clarke

Luke Durbrigde

Caleb Ewan

Kaden Groves

Michael Matthews

Luke Plapp

Robert Stannard

Harry Sweeny

Elitemannen (tijdrit)

Rohan Dennis

Jay Vine