Doek valt definitief voor Zuid-Afrikaanse formatie Qhubeka NextHash

Qhubeka NextHash houdt definitief op te bestaan. De Zuid-Afrikaanse formatie heeft de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor gestaakt. De renners en stafleden zijn inmiddels ingelicht, zo meldt Cyclingnews.

De toekomst van Qhubeka NextHash was, net als vorig jaar, al lange tijd onzeker. De Zuid-Afrikaanse formatie heeft het al jaren moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden en flirtte eerder al een keer met de sportieve afgrond. Ook nu verkeerde de ploeg weer in financieel zwaar weer en de renners mochten al een tijdje uitkijken naar een andere werkgever. Teambaas Doug Ryder klonk de afgelopen weken echter nog altijd optimistisch over de toekomst van zijn ploeg.

Achter de schermen waren ze bij Qhubeka NextHash druk bezig om alle zaken op tijd in orde te maken, maar begin december werd al duidelijk dat de ploeg niet meer in aanmerking komt voor een WorldTour-licentie. De Zuid-Afrikaanse formatie deed bij de UCI nog wel een aanvraag voor een WT-licentie, maar kreeg nul op het rekest. Qhubeka NextHash hoopte vervolgens nog wel een doorstart te maken als ProTeam, maar dit blijkt ook niet meer mogelijk.

Dit betekent dat de ploeg nu definitief verdwijnt uit het peloton en heel wat renners moeten vrezen voor hun wielertoekomst. Meerdere coureurs van de Afrikaanse formatie zitten nog zonder werkgever. Zo is het nog niet bekend wat onder meer Carlos Barbero, Nic Dlamini, Domenico Pozzovivo, Dylan Sunderland, Sergio Henao en Andreas Stokbro gaan doen volgend seizoen.

Nieuwe WorldTour-ploeg in 2023?

De opleidingsploeg van Qhubeka NextHash zal, in tegenstelling tot de hoofdmacht, wel doorgaan in 2022. Dat liet het management in oktober al weten aan Cyclingnews. De continentale ploeg bleek in het verleden een prima doorgeefluik voor talent. Renners als Ryan Gibbons, Stefan de Bod, Connor Brown, Alexander Konychev, Matteo Sobrero en Samuele Battistella werden er klaargestoomd voor het hoogste niveau.

Doug Ryder is overigens niet van plan om het bijltje er nu bij neer te gooien: de teambaas laat in een uitgelekte interne mail weten dat hij er alles aan zal doen om in 2023 weer terug te keren met een (nieuwe) WorldTour-ploeg.

Interne mail van Doug Ryder

Ik vind het heel erg spijtig dat ik dit bericht moet verzenden. We hebben er alles aan gedaan om sponsors te vinden voor onze ploeg voor komend seizoen, maar het is ons niet gelukt. We hebben contact gehad met liefst tien sportmarketingbureaus van over de hele wereld en we hebben met wel honderd bedrijven gesproken. Er is geen dag voorbijgegaan dat we niet hebben geprobeerd om onze toekomst veilig te stellen, sinds NTT besloot om de steun te beëindigen.

“Ik ben zo trots op wat we samen hebben bereikt. Onze cashflowproblemen, die zijn ontstaan doordat sponsors niet of niet op tijd betaalden, hebben ons echt geraakt. Dank aan jullie allemaal, aangezien Team Qhubeka geliefd is bij zoveel mensen over de hele wereld. Ook al zullen we volgend niet uitkomen op WorldTour- of ProContinentaal-niveau, we gaan wel door met onze continentale ploeg. Het is belangrijk om onze steun te verlenen aan opkomend talent, om zo weer op te staan in 2023. Dat is ons doel.