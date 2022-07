Simac Ladies Tour is dit jaar dagelijks live te volgen

De Simac Ladies Tour is van dinsdag 30 augustus tot en met zondag 4 september dagelijks live te volgen op Ziggo Sport. De organisatie van de enige Women’s WorldTour-etappewedstrijd in de Benelux is blij met deze stap. “We hebben het tonen van wedstrijdbeelden altijd als één van de prioriteiten gezien”, schetst organisator Thijs Rondhuis van Courage Events.

“We hebben het tonen van wedstrijdbeelden altijd als één van de prioriteiten gezien om de sport te laten groeien. Nu de wielersport bij de vrouwen volop in de aandacht staat en de exposure krijgt die het verdient, hoort daar ook een tv-zender bij met een groot bereik. We zijn blij dat Ziggo Sport ons dit podium biedt”, laat Rondhuis weten in een persbericht. “In de afgelopen jaren heeft de wielersport voor vrouwen een enorme boost gekregen.”

“Deze week staat de sport tijdens de Tour de France Femmes nog meer in de schijnwerpers, wij geven daar nu een passend vervolg aan. De Simac Ladies Tour heeft altijd een prominente rol gespeeld in de voorbereiding op het wereldkampioenschap en kent veel rit- en eindwinnaressen van naam. Zij wisten en weten zich in onze wedstrijd altijd letterlijk en figuurlijk gezien.”

De koers zal in zijn geheel te zien zijn op Ziggo Sport, het gratis kanaal voor alle digitale Ziggo-abonnees en via het betaalpakket Ziggo Sport Totaal. In juli presenteerde de organisatie van de Simac Ladies Tour ook al het parcours voor de eerstvolgende editie. In een gevarieerd etappeschema worden Lelystad, Ede, Gennep, Landgraaf, Sittard-Geleen en uiteindelijk Arnhem aangedaan.