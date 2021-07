Simac Ladies Tour heeft etappeschema rond

De Simac Ladies Tour heeft het volledige parcours voor de editie van 2021 gepresenteerd. De proloog in Ede en de etappe van Zwolle naar Hardenberg waren al bekend. Daar zijn nog een tijdrit en drie ritten-in-lijn aan toegevoegd, waarvan de laatste twee over selectief terrein gaan in Limburg en rond de Posbank.

De tweede rit met finish in Hardenberg is een eerbetoon van de organisatie aan Anna van der Breggen en Kirsten Wild, die beiden stoppen na dit seizoen. Dat deel van het parcours verklapte de organisatie eind juni al. Een dag later wordt een individuele tijdrit van 22,2 kilometer gereden met start en finish in Gennep.

Vanuit Gennep trekt het peloton vervolgens naar Limburg, waar etappes op het programma staan van Stramproy naar Weert en van Geleen naar Sweikhuizen. Op de slotdag wordt de langste rit verreden. Vanuit Arnhem rijden de rensters ruim 150 kilometer door de Veluwe om uiteindelijk te finishen op de Posbank.

De Simac Ladies Tour, onderdeel van de UCI Women’s World Tour en tot voor kort bekend als de Boels Ladies Tour, wordt dit jaar verreden van 24-29 augustus. Met dit parcours hoopt het een ideale voorbereiding te zijn voor het WK wielrennen van september in Vlaanderen.

Parcours Simac Ladies Tour 2021 (24-29 augustus)

24 augustus, proloog: Ede – Ede (2,4 km, start 12.15 uur)

25 augustus, etappe 1: Zwolle – Hardenberg (134,4 km, start 11.00 uur)

26 augustus, etappe 2: Gennep – Gennep (22,2 km, start 12.00 uur)

27 augustus, etappe 3: Stramproy – Weert (125,9 km, start 11.15 uur)

28 augustus, etappe 4: Geleen – Sweikhuizen (148,9 km, start 10.00 uur)

29 augustus, etappe 5: Arnhem – Posbank (150,3 km, start 10.00 uur)