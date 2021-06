Simac Ladies Tour eert afzwaaiende Van der Breggen en Wild

De tweede dag van de Simac Ladies Tour, vroeger bekend als de Boels Ladies Tour, zal in het teken staan van de afscheidnemende Anna van der Breggen en Kirsten Wild. De rit voert namelijk van Zwolle, de woonplaats van Wild, naar Hardenberg en passeert daarbij Hasselt, waar Van der Breggen opgroeide.

“Anna van der Breggen en Kirsten Wild hebben veel betekend voor het Nederlandse wielrennen en sportief met ritzeges en podiumplaatsen in het eindklassement ook hun sporen verdiend in onze ronde”, geeft organisator Thijs Rondhuis aan. De start is op het Rodetorenplein in Zwolle, waarna via Hasselt, Lichtmis en Ommen de finishplaats bereikt wordt. Daar staan nog twee lokale rondes op het programma.

“De inwoners van Zwolle, Hasselt en de wijde regio krijgen nu de gelegenheid deze twee rensters nog een keer in actie te zien en nog een keer met een applaus of toejuiching hun waardering te laten blijken. Hardenberg is voor ons als organisatie bekend terrein. We finishten hier al veelvuldig met Olympia’s Tour”, aldus Rondhuis.

De Simac Ladies Tour wordt dit jaar verreden van 24-29 augustus. De rittenkoers maakt deel uit van de UCI Women’s World Tour en begint met een proloog in Ede.