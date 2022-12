Silvia Persico ziet podium door haar vingers glippen: “Ik weet niet wat er gebeurde”

Silvia Persico leek in de Wereldbeker Val di Sole, haar eerste wereldbekerwedstrijd van deze winter, op weg naar een podiumplaats, maar in de laatste minuten ging het mis. Manon Bakker kwam terug en troefde haar, na een schuiver van Persico, uiteindelijk af. Ze wist nog wel nipt vierde te worden.

“Ik koos de banden voor nat weer, maar het was vandaag zo glad. Ik weet niet wat er gebeurde”, aldus Persico, die vindt dat ze de best mogelijke wedstrijd heeft gereden. “Ik ben blij met de vierde plek, want het was mijn eerste wereldbekerwedstrijd. Ik hoopte het podium te behalen, aangezien we in Italië zijn. Maar dit is ook oké. Ik wil iedereen bedanken die me hier steunde. Volgende week wil ik opnieuw een goede cross rijden.”

Persico reed al vier crossen voordat ze startte in Val di Sole en won deze allemaal. De wereldtop kwam ze echter nog niet tegen. In de kerstperiode trekt ze wel naar België, maar haar precieze programma is nog niet bekend.