Silvia Persico verrast met bronzen medaille: “Dit betekent veel voor mij”

Silvia Persico mocht na afloop van het WK veldrijden bij de elitevrouwen het podium op. De 24-jarige Italiaanse reed in Fayetteville naar een verrassende derde plaats, achter wereldkampioene Marianne Vos en runner-up Lucinda Brand. “Ik had dit niet verwacht, ook al hoopte ik er stiekem wel op”, liet Persico na de cross weten aan SpazioCiclismo.

Persico was de laatste maanden al bijzonder goed op dreef in het veld. Zo won ze begin dit jaar al de Italiaanse veldrittitel en op internationaal niveau is ze inmiddels ook een vaste waarde in de top-10. Zo werd Persico in aanloop naar de wereldkampioenschappen in Fayetteville vijfde en zevende in de Wereldbekers van Flamanville en Hoogerheide. Dit weekend wist de Italiaanse de kers op de taart te zetten.

Persico had vrijdag al wat te vieren, aangezien ze samen met Samuele Leone, Lucia Bramati en Davide Toneatti het Team Relay-testevenement wist te winnen. “Na mijn Italiaanse titel geloof ik veel meer in mezelf. Ik wil de volledige Italiaanse selectie, mijn commerciële ploeg en mijn trainer bedanken voor de steun. Ik heb in alle rust kunnen toewerken naar dit WK. Tijdens de race heb ik niet opgegeven en bleef ik vechten tot op de streep.”

In de finale streden Persico en Ceylin del Carmen Alvarado om de bronzen medaille. De Italiaanse kon echter optimaal profiteren van een schuiver van Alvarado in de slotronde en reed onbedreigd naar de bronzen medaille. “Brons, ik kan het nog steeds niet geloven. Dit betekent heel erg veel voor mij. Ik heb de afgelopen maanden namelijk veel opgeofferd.”