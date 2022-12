Silvia Persico treft wereldtop voor de eerste keer in Wereldbeker Val di Sole

Silvia Persico staat zaterdag aan de start van de Wereldbeker Val di Sole. Dat kondigde de Italiaanse voor de start van haar veldritseizoen al aan, maar inmiddels heeft de organisatie haar deelname ook bevestigd. Het zal voor Persico de eerste wereldbekermanche van deze winter zijn.

Rensters als Puck Pieterse en Fem van Empel, die momenteel de dienst uitmaken in de cross, is Persico de afgelopen weken dus nog niet tegengekomen. Maar in Italië is ze al wel behoorlijk succesvol. Sterker nog, ze won alle vier (C2-)crossen waar ze aan meedeed sinds haar rentree in het veld, eind november. De tegenstand bestond elke keer voornamelijk uit andere thuisrijdsters.

Persico zal in de kerstperiode ook in actie komen in België. Welke crossen ze daar precies rijdt, is nog niet bekend. Vorig jaar werd de renster van Valcar-Travel&Service, die vanaf 1 januari uitkomt voor UAE Team ADQ, derde op het WK in Fayetteville. Ook behaalde ze meerdere top-tienplaatsen in wereldbekerwedstrijden.

🇮🇹 A lot of Italian women at the start in Val di Sole. 🚴‍♀️ Like @silvia_persico, in 2022 she won bronze at the World Championships on the road and in the field. 🥉 Saturday she will ride her first #CXWorldCup race this season. 💪🏆 pic.twitter.com/fUQSyBTee2 — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 15, 2022