Silvia Persico duikt eind deze maand het veld in na ‘geweldig’ seizoen op de weg

Silvia Persico zal eind deze maand voor het eerst in actie komen in het veld. De Italiaanse zal dat in eigen land doen, waar ze tot en met de Wereldbeker in Val di Sole (17 december) zal crossen. Persico zal met andere woorden pas in de drukke periode rond Kerstmis in België en Nederland veldritten afwerken.

In een gesprek met VeloNews vertelde Persico, die vorig seizoen nog derde werd op het WK veldrijden in Fayetteville, dat ze op 26 november voor het eerst in het veld in actie zal komen. “Het veldrijden heeft me dit jaar echt geholpen om goed te zijn op de weg. Het was een geweldig seizoen voor mij”, doelt de Italiaanse onder meer op haar derde plaats op het WK en vijfde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France Femmes.

Lovende woorden voor Fem van Empel

“Het zal wel moeilijk worden in het veld, er zijn zo veel sterke rensters. De jonge rensters gaan echt meteen vol gas, ik weet niet hoe dat voor mij zal zijn. Het zal in ieder geval moeilijk worden.” Een van die jonge rensters is natuurlijk Fem van Empel, die dit seizoen domineert in het veld. “Mijn god, ze is echt sterk”, zei een lovende Persico over de kersverse Europees kampioene.

“Ik heb de laatste jaren vaker met haar gereden”, ging de Italiaanse Persico verder. “Ik denk dat ze de laatste maanden zeer veel stappen heeft gezet. Ik hou van de manier dat ze koerst. Ze is ook intelligent en ze is goed in het vinden van het juiste moment om aan te vallen. Ik hou van haar als wielrenster.”