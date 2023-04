Silvan Dillier gaat feesten met Alpecin-Deceuninck: “Weet niet waar we belanden”

Video

Dat het een groot feest gaat worden bij Alpecin-Deceuninck, zal geen verrassing worden na het een-tweetje van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen in Parijs-Roubaix. Ploeggenoot Silvan Dillier geeft toe dat er al gesproken is over een feestje. “Mijn vlucht is morgenochtend en ik hoop dat ik die ga halen”, lacht hij in gesprek met WielerFlits.

“Gisteren hebben we de hele avond al besproken en volgepland”, geeft Dillier toe. “Sommige renners hadden het plan om ergens naar een discotheek, dus ik weet niet waar we uiteindelijk belanden. Mijn vlucht is morgenochtend en ik hoop dat ik die ga halen.”

In de openingsfase speelde de Zwitser, die zelf ook ooit tweede werd in Roubaix, een bijrol. Dat het uiteindelijk een een-tweetje werd voor zijn ploeg, kon hij niet geloven. “Je moet je eigen geluk creëren. En als je pech hebt, moet je er geloof in blijven houden. Je moet blijven gaan. Dat iemand van de ploeg wint, is al een groot succes. Maar eerste en tweede? Dat is te gek!”

Dat bij Alpecin-Deceuninck de lat heel hoog ligt, erkent Dillier. “Elk seizoen liggen de doelen van het seizoen super hoog. Ook dit jaar. Het hele voorjaar heeft Mathieu een goede vorm laten. Dat was al zo op het WK veldrijden. Dat hij dat zo snel kan doortrekken naar de weg, van het begin tot het eind van de klassiekerperiode op het hoogste niveau rijdt, is heel erg sterk”, aldus de Zwitser.