Shirin van Anrooij: “Zo veel foutjes als ik in Hulst maakte, zo weinig maakte ik er vandaag”

Shirin van Anrooij was vanzelfsprekend heel blij met haar overwinning in de veldrit van Gullegem. De jonge Nederlandse legde al in de eerste van vijf ronden de wedstrijd in een plooi en kwam met een voorsprong van meer dan een minuut als winnares over de finish.

“Het ging echt heel goed, van de start af aan al”, vertelde Van Anrooij in het flashinterview, terwijl haar gezicht en kleding nog bedekt waren met een dikke laag modder van het zware parcours van de West-Vlaamse cross.

Achteraf bezien besliste de jonge Nederlandse van Baloise-Trek de cross in de zandbak, in de eerste ronde. Ze was blij met haar optreden in Gullegem, twee dagen na haar achtste plaats in de Wereldbeker van zondag in Hulst. “Zo veel foutjes als ik in Hulst maakte, zo weinig maakte ik er eigenlijk vandaag.”

Voor Van Anrooij was het haar eerste overwinning ooit in een Belgische televisiecross. “Niet alle toppers waren erbij, maar het is sowieso altijd gaaf om alsnog voor de winst te rijden.”