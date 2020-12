Shirin van Anrooij weer thuis: “Ze zeiden dat ik geluk heb gehad”

Sneller dan in eerste instantie gedacht heeft Shirin van Anrooij het ziekenhuis in Tsjechië verlaten, waar ze werd behandeld aan de verwondingen na haar val in de Wereldbeker van Tábor. Intussen is ze weer thuis.

Van Anrooij heeft de beelden van na haar val nog op haar netvlies. Aan de PZC vertelt ze: “Ik zag dat mijn pak gescheurd was, dat mijn huid helemaal open lag en dat het ontzettend bloedde. Toen raakte ik in paniek.” Nadat ze eerst de verkeerde kant op gerend was, kwam ze uiteindelijk bij de EHBO-post. “Daar wisten ze eigenlijk ook niet wat ze met me aan moesten. Ze knipten mijn pak nog verder open, zodat ik nog beter kon zien hoe diep die snee was. Heel eng.”

Vervolgens werd de 18-jarige renster naar het ziekenhuis gebracht, waar ze werd behandeld aan de open wond in haar arm. Die werd met 25 steekjes gehecht. “Ze zeiden dat ik geluk heb gehad dat er geen spieren of pezen waren geraakt. Ik heb nu ook geen krachtverlies in mijn arm of hand. Wel zit er nu een gevoelloze plek bij mijn pols. Het is nog niet zeker of dat over gaat. Ook is mijn ringvinger gebroken.”

Niets overhaasten

Eerst werd gedacht dat Van Anrooij een paar dagen in het Tsjechische ziekenhuis moest blijven, maar dat viel mee. Na een check-up in het ziekenhuis van Herentals dinsdag, is ze nu weer thuis. De veldrijdster werd verteld dat ze relatief snel weer op de fiets kan zitten, maar zelf wil ze niets overhaasten. “Ik wil graag dat die wond zo mooi mogelijk hersteld. Het is door het coronavirus toch al een heel raar seizoen en dus maakt het niet uit of ik iets later weer begin.”