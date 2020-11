Shirin van Anrooij moet voorlopig in het ziekenhuis blijven

Shirin van Anrooij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven na haar val in de Wereldbeker van Tábor. Zondagavond is de veldrijdster geopereerd aan de open wond in haar arm.

Het was Van Anrooij zelf die maandagochtend van zich liet horen. Op social media schrijft ze: “Na mijn valpartij in Tábor ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond ben ik geopereerd, waarbij de diepe wond in mijn arm is behandeld. Gelukkig zijn er geen spieren of pezen zwaar beschadigd en alleen mijn ringvinger is gebroken. Ik moet een paar dagen in dit ziekenhuis blijven, maar ik ben hopelijk snel weer thuis.” Ze weet nog niet hoelang ze moet herstellen van haar blessure.

Van Anrooij was in de cross van Tábor kort na de start betrokken bij een valpartij, waarna ze direct naar haar arm greep. De 18-jarige renster, de regerende wereldkampioene bij de junioren, had een open wonde opgelopen en veel bloed verloren. Daarop werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Na afloop van de wedstrijd liet haar ploeg Telenet-Baloise weten dat haar wonde was veroorzaakt door een schijfrem.