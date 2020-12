Shirin van Anrooij terug in België, onderzocht in ziekenhuis Herentals

Shirin van Anrooij heeft het Tsjechische ziekenhuis verlaten. De veldrijdster van Telenet-Baloise kwam afgelopen zondag zwaar ten val tijdens de Wereldbeker van Tábor en liep daarbij een open wond in haar onderarm op. Die is in Tsjechië goed geopereerd, klinkt het.

“Shirin is vanmorgen helemaal gecheckt door het team van dokter Toon Claes in het AZ Herentals”, schrijft haar ploeg op sociale media. “De wond in haar onderarm is netjes geopereerd in Tsjechië, maar om infecties te voorkomen zal ze verder behandeld worden. Het ziekenhuis in Herentals houdt de situatie de komende dagen nauw in de gaten.”

Van Anrooij heeft naast haar zware armblessure, veroorzaakt door een schijfrem in een massale crash, ook haar schouder gekneusd. Het is nog onzeker hoe lang ze niet in actie kan komen door de gevolgen van deze val.

AZ Herentals will follow up the situation closely in the next few days. Her shoulder is a little bruised, but otherwise Shirin is doing fine 🙏 @x_shirin (2/2) — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) December 1, 2020