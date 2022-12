Shirin van Anrooij tweede in Diegem: “Je moet erin blijven geloven”

Video

In Gavere reed Shirin van Anrooij nog op overtuigende wijze naar de zege, in Diegem moest ze haar meerdere erkennen in Puck Pieterse. Na afloop van de avondcross keek ze met WielerFlits terug op haar race. “Ik bleef er tot de laatste ronde in geloven, maar toen merkte ik dat het bij mij op was.”

Van Anrooij kende in Diegem, en dat is niet voor het eerst dit seizoen, een slechte start. “Maar nu was het wel extra slecht. Ik kwam er in de eerste ronde ook niet echt door en kon ik ook niet opschuiven. Dat lukte daarna wel en toen kwam ik heel erg dichtbij, maar Puck was na de balken weer weg en toen bleef ik hangen.”

Van Anrooij reed dus de hele wedstrijd een beetje achter de feiten aan, en voelde onderweg ook wel de vermoeidheid van de voorbije dagen. “Ik merkte na de cross in Gavere wel dat ik erg moe was. Dat komt denk ik meer van alle indrukken, dan van de cross zelf. Nu is het zaak om weer snel te herstellen voor de cross in Loenhout. Dan kan ik een weekje herstellen richting Koksijde.”

