Puck Pieterse blij na moeizame zege in Diegem: “Begon wel te stressen”

Video

Puck Pieterse twijfelde of ze Shirin van Anrooij moest laten aansluiten in de Superprestige van Diegem. De renster van Alpecin-Deceuninck reed de hele cross aan kop, maar zag haar landgenote naderen halverwege de wedstrijd. “Ik begon toen wel te stressen”, erkende Pieterse in het flashinterview.

“Op een gegeven moment merkte ik dat Shirin dichtbij kwam”, vertelt ze. “Moest ik inhouden en dan samen door? Of moest ik het nog een keer proberen? Maar ik wist dat mijn stuk eraan kwam, met eerst de balken en dan een snel gedeelte naar beneden. Daarna had ik weer een gaatje.”

Op dat moment brak de veer bij Van Anrooij. “Ik besloot niet meer te twijfelen en volle bak de laatste twee rondes in te gaan. In de zandbak kon ik niet fietsen, en ik weet dat Shirin wel goed is in het zand. Maar daarna kon ik weer wegtrekken”, aldus Pieterse, die ook profijt had van een goede start. “Soms heb ik er zoveel zin in en start ik iets te hard”, lacht ze. “Dan moet ik wel kiezen om door te trekken.”

