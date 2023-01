Shirin van Anrooij tijdens verkenning bestolen van fiets, Nys doet aangifte

Een flinke domper voor Shirin van Anrooij. Terwijl ze bezig was aan de parcoursverkenning van de wereldbeker in Benidorm hebben dieven een van haar reservefietsen gestolen. Op klaarlichte dag bij haar camper.

“In het rennersdorp zijn ze met een van onze fietsen aan de haal gegaan. Gewoon achter onze rug hebben ze er een van Shirin van Anrooij gestolen”, zegt Trek Baloise Lions-teammanager Sven Nys tegen Sporza.

“En die stonden niet ergens tegen een muurtje. Neen, gewoon tegen de campers waar ze altijd opgesteld staan voor een wedstrijd. Frustrerend en vervelend, maar gelukkig beschikken de renners over reservemateriaal. Het is alleen te hopen dat we morgen tijdens de wedstrijden niet te vaak moeten wisselen.

Lees meer: Voorbeschouwing: Wereldbeker Benidorm 2023 – Laatste clash Van der Poel, Van Aert en Pidcock

Van Anrooij is niet het enige slachtoffer van een laffe diefstal. Ook bij Fleur Moors en bij de Belgische wielerbond zijn fiets gestolen. Volgens Nys gaat het om in totaal vijf fietsen. Eenmaal in Benidorm gearriveerd kon hij meteen door naar het politiebureau om aangifte te doen.