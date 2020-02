Shirin van Anrooij: “Ongelooflijk, want ik was best nerveus” zaterdag 1 februari 2020 om 12:22

Shirin van Anrooij was vanzelfsprekend erg gelukkig met haar wereldtitel tijdens het WK veldrijden in Dübendorf. “Ongelooflijk! Ik was een beetje nerveus en ben dan ook blij dat het allemaal goed uitgepakt heeft.”

Van Anrooij nam al meteen vanaf de start het heft in handen en maakte nog in de eerste ronde het verschil. “Ik had een heel goede start en ben toen voluit gegaan vanaf de eerste ronde. Ik wist dat dit de manier was om de wedstrijd te winnen. Ik voelde me erg sterk en kon al vroeg een gaatje slaan. Vanaf dat moment heb ik mijn eigen wedstrijd gereden.”

Aanvankelijk dacht ze niet dat het parcours in Dübendorf haar op het lijf geschreven was. “Maar het was erg zwaar en ik wist dat ik sterk genoeg was om alleen te rijden. Dus uiteindelijk lag het parcours me wel. Ik denk dat het al met al een goed parcours voor me was.”